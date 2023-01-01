SmartDok Norge

SmartDok – це система, розроблена для будівельної галузі. Наша мета – спростити ваше повсякденне робоче життя. Система є веб- та мобільною. Найчастіше використовується в Норвегії.

Вебсайт: web.smartdok.no

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