SwissTransfer дозволяє відправляти до 50 ГБ даних одночасно, безкоштовно та без реєстрації. Перекази можна зберігати до 30 днів.

Вебсайт: swisstransfer.com

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