SendBig дозволяє передавати великі файли безкоштовно без реєстрації. Надішліть великі файли одному чи кільком контактам або створіть посилання, щоб легко поділитися ними на веб-сайті, у блозі та в соціальних мережах.

Вебсайт: sendbig.com

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