SWAYAM – це програма, започаткована урядом Індії та розроблена для досягнення трьох основних принципів освітньої політики, а саме доступу, справедливості та якості. Мета цих зусиль полягає в тому, щоб найкращі викладацькі навчальні ресурси були доступні всім, у тому числі найбільш знедоленим. SWAYAM прагне подолати цифровий розрив для студентів, яких досі не торкнулася цифрова революція та не змогли приєднатися до основного потоку економіки знань.

Вебсайт: swayam.gov.in

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