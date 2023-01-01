Спрощує створення миттєвих опитувань і опитувань у реальному часі безкоштовно. StrawPoll — це найпростіший спосіб безкоштовно створювати миттєві опитування в реальному часі.

Вебсайт: strawpoll.com

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