Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Squaredance» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Squaredance — це партнерський ринок, який допомагає брендам DTC залучати нових клієнтів і збільшувати продажі в кожному каналі. Ми пропонуємо комплексне наскрізне рішення для задоволення потреб цифрового маркетолога. Підключіть свій цифровий магазин, запустіть необмежену кількість кампаній, зв’яжіться з медіа-експертами, присвоюйте та відстежуйте ефективність і оптимізуйте, сплачуючи лише за продажі.

Вебсайт: squaredance.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Squaredance». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.