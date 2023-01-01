Sportsnet з’єднує канадських спортивних уболівальників з їхніми улюбленими командами та спортсменами за допомогою п’яти платформ: телебачення, радіо, онлайн і мобільний зв’язок.

Вебсайт: sportsnet.ca

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