Автоматизована торгівля стала легкою з додатком Algo Trading Автоматизуйте свої складні торгові стратегії, щоб ви могли зосередитися на бізнесі, поки бот заробляє вам гроші. Ви визначаєте стратегію, встановлюєте маржі та запускаєте її. Це воно. Ні кодування, ні досвіду.

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