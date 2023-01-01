WebCatalog
SpeedBot

SpeedBot

speedbot.tech

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SpeedBot» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Автоматизована торгівля стала легкою з додатком Algo Trading Автоматизуйте свої складні торгові стратегії, щоб ви могли зосередитися на бізнесі, поки бот заробляє вам гроші. Ви визначаєте стратегію, встановлюєте маржі та запускаєте її. Це воно. Ні кодування, ні досвіду.

Вебсайт: speedbot.tech

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