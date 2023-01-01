Speakable — це ваш вибір для створення автоматично оцінюваних розмовних вправ більш ніж 100 мовами, усуваючи клопоти з оцінюванням годин записів, тож ви можете зосередитися на тому, що вмієте найкраще — на викладанні.

Вебсайт: speakableapp.com

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