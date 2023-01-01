WebCatalog
Smiles

Smiles

smiles.com.br

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Smiles» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Відкрийте для себе програму лояльності Smiles і дізнайтеся, як накопичувати й обмінювати милі на квитки, продукти тощо. Дивіться також переваги Smiles Club!

Вебсайт: smiles.com.br

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Smiles». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Belle Software

Belle Software

bellesoftware.com.br

Anota AI

Anota AI

anota.ai

ClubPetro

ClubPetro

clubpetro.com

Elo7

Elo7

elo7.com.br

Escola Virtual

Escola Virtual

escolavirtual.pt

Portal Telemedicina

Portal Telemedicina

portaltelemedicina.com.br

Buzzmonitor

Buzzmonitor

buzzmonitor.com.br

Calcme

Calcme

calcme.com.br

Ssotica

Ssotica

ssotica.com.br

Contajá Contabilidade Online

Contajá Contabilidade Online

contaja.com.br

Arquivei

Arquivei

arquivei.com.br

Eduzz

Eduzz

eduzz.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності