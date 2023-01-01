Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ploomes» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Ploomes — перша платформа, яка поєднала CRM, автоматизацію процесів і генерацію пропозицій. Контролюйте всю комерційну операцію, від залучення потенційних клієнтів до їх конверсії та лояльності, уніфікуючи робоче середовище продавця та забезпечуючи круговий огляд клієнтів. Ми заповнюємо прогалину на ринку, поєднуючи надійність більш традиційних CRM і простоту впровадження, використання та обслуговування простіших CRM. Завдяки цьому позиціонуванню ми стали найбільшою латиноамериканською компанією CRM, яка обслуговує таких клієнтів, як Philips Healthcare, Intelbras, Grupo Moura та Unimed.

Вебсайт: ploomes.com

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