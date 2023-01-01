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Ploomes

Ploomes

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Вебсайт: ploomes.com

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Ploomes — перша платформа, яка поєднала CRM, автоматизацію процесів і генерацію пропозицій. Контролюйте всю комерційну операцію, від залучення потенційних клієнтів до їх конверсії та лояльності, уніфікуючи робоче середовище продавця та забезпечуючи круговий огляд клієнтів. Ми заповнюємо прогалину на ринку, поєднуючи надійність більш традиційних CRM і простоту впровадження, використання та обслуговування простіших CRM. Завдяки цьому позиціонуванню ми стали найбільшою латиноамериканською компанією CRM, яка обслуговує таких клієнтів, як Philips Healthcare, Intelbras, Grupo Moura та Unimed.

Вебсайт: ploomes.com

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