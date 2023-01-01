Escola Virtual

Віртуальна школа — це цифрова освітня платформа від дошкільного віку до 12-го року навчання, яка найчастіше використовується учнями, батьками, вчителями та навчальними закладами в країні. Відкрийте для себе наші рішення та проконсультуйтеся з нами, щоб отримати індивідуальну пропозицію.

Вебсайт: escolavirtual.pt

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