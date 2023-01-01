Smartleader: провідна система управління продуктивністю. Оцінка ефективності, управління цілями, OKR, 9Box, онлайн-навчання, зворотній зв’язок, 1:1, PDI, наступність і LMS. Візуальні результати для прийняття рішення.

Вебсайт: smartleader.com.br

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