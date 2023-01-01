WebCatalog
iMedicina

iMedicina

imedicina.com.br

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «iMedicina» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Провідне програмне забезпечення для медичних відносин для клінік і практик. Оптимізуйте своє управління, залучайте нових пацієнтів і заохочуйте рекомендації!

Вебсайт: imedicina.com.br

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «iMedicina». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Gestão DS

Gestão DS

gestaods.com.br

OnlineClinic

OnlineClinic

onlineclinic.com.br

Yungas

Yungas

yungas.com.br

ZenFisio

ZenFisio

zenfisio.com

AM Gestor

AM Gestor

amgestor.com.br

Smartleader

Smartleader

smartleader.com.br

Voors

Voors

voors.com.br

Serodonto

Serodonto

serodonto.com.br

Prontuário Verde

Prontuário Verde

prontuarioverde.com.br

Sistema Medicalsys

Sistema Medicalsys

medicalsys.com.br

Nuubes

Nuubes

nuubes.com

Okvet

Okvet

okvet.co

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності