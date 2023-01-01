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Actuar

Actuar

actuar.com

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Програмне забезпечення та турнікет для тренажерних залів, Actuar Box’s і Studio — це рішення 100% інтегрований і адаптований до більшості тренажерних залів і фітнес-бізнесу. Програмне забезпечення для тренажерних залів із повним управлінням, повним фінансовим контролем, системою фізичної оцінки з надсиланням результатів, створенням і видачею автоматичних тренувань, контролем доступу за допомогою біометричного турнікета, онлайн-системою управління для тренажерних залів, автоматизацією SMS та маркетингом електронною поштою.

Вебсайт: actuar.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Actuar». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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