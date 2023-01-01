WebCatalog
SimplyDone

SimplyDone

simplydone.in

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SimplyDone» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Запам'ятайте все, що вам потрібно зробити. Використовуйте SimplyDone, щоб планувати та розкладати свої відпустки, проекти та щоденні завдання. Використовуйте його для нагадування про важливі дати, дні народження та річниці. Використовуйте його для навчання, для роботи, для дому.

Вебсайт: simplydone.in

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SimplyDone». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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