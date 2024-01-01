WebCatalog

ShortSwitch

ShortSwitch

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: shortswitch.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ShortSwitch» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Спеціальна служба скорочення URL-адрес, яка дозволяє використовувати власний домен або субдомен. Ваші користувачі знатимуть, що вони натискають надійні посилання, оскільки це ваш домен. Лише авторизовані користувачі можуть створювати посилання на вашій службі коротких URL-адрес. У твітах відображатиметься ваш домен, а не чиясь служба коротких URL-адрес. Відстежуйте та аналізуйте статистику для своїх коротких URL-адрес у нашому інтерфейсі адміністратора та надавайте нові послуги через наш API.

Категорії:

Business
URL Shortener

Вебсайт: shortswitch.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ShortSwitch». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Bitly

Bitly

bitly.com

Beacons

Beacons

beacons.ai

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

OneLinkBio

OneLinkBio

onelinkbio.com

Sniply

Sniply

sniply.io

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

Pixel

Pixel

pxl.to

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Dub

Dub

dub.co

Onelink.to

Onelink.to

onelink.to

Вам також може сподобатися

Foxly

Foxly

foxlyme.com

Lnnkin

Lnnkin

lnnkin.com

Spotlesslink

Spotlesslink

spotlesslink.com

T2M URL Shortener

T2M URL Shortener

t2mio.com

Tiny.ie

Tiny.ie

tiny.ie

y.gy

y.gy

app.y.gy

RedirHub

RedirHub

redirhub.com

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

Bitly.Pk

Bitly.Pk

bitly.pk

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

Shorten.REST

Shorten.REST

shorten.rest

Teenyfy

Teenyfy

teenyfy.com

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.