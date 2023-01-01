WebCatalog
Shopper

Shopper

myshopperapp.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shopper» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Супер простий у використанні список покупок для щотижневих та інших покупок. Одна з перших програм у магазині, яку зараз завантажують мільйони.

Вебсайт: myshopperapp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Shopper». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Flipp

Flipp

flipp.com

Releasenote.ai

Releasenote.ai

releasenote.ai

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

ShopFactory

ShopFactory

shopfactory.com

Roam Research

Roam Research

roamresearch.com

Glitch

Glitch

glitch.com

Remember The Milk

Remember The Milk

rememberthemilk.com

shopDisney

shopDisney

shopdisney.com

Google Shopping List

Google Shopping List

shoppinglist.google.com

Teach 'n Go

Teach 'n Go

teachngo.com

Thunkable

Thunkable

thunkable.com

BabyCenter

BabyCenter

babycenter.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності