Супер простий у використанні список покупок для щотижневих та інших покупок. Одна з перших програм у магазині, яку зараз завантажують мільйони.

Вебсайт: myshopperapp.com

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