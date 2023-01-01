Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shapr» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Увійдіть у свій обліковий запис і насолоджуйтеся Shapr в Інтернеті. Shapr — це найшвидший і найпростіший спосіб щодня зв’язуватися з однодумцями поблизу та надати вам можливість рости як професіонал і як особистість прямо у вас під рукою! Вимовляється Shaper

Вебсайт: shapr.net

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