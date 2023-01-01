WebCatalog
Glasp

Glasp

glasp.co

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Glasp» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Glasp — це підсвічувач соціальних мереж, за допомогою якого люди можуть виділяти й упорядковувати цитати й думки з Інтернету, а також отримувати доступ до знань інших однодумців.

Вебсайт: glasp.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Glasp». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Whatnot

Whatnot

whatnot.com

xTiles

xTiles

xtiles.app

Koo

Koo

kooapp.com

Shapr

Shapr

shapr.net

Guidely

Guidely

guidely.com

Weava

Weava

weavatools.com

Moptu

Moptu

moptu.com

MATLAB Online

MATLAB Online

mathworks.com

Ellie

Ellie

ellieplanner.com

PromptStacks

PromptStacks

promptstacks.com

OkSo

OkSo

okso.app

MyAnimeList

MyAnimeList

myanimelist.net

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності