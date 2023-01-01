Glasp — це підсвічувач соціальних мереж, за допомогою якого люди можуть виділяти й упорядковувати цитати й думки з Інтернету, а також отримувати доступ до знань інших однодумців.

Вебсайт: glasp.co

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