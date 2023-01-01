Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Nes‪t‬» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Увійдіть у програму Nest у веб-переглядачі за допомогою облікового запису Google або неперенесеного облікового запису Nest. Підключіть Nest Thermostats, Nest Cams, Nest Doorbell або пристрої Nest і додайте Nest Aware до одного чи кількох пристроїв.

Вебсайт: store.google.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Nes‪t‬». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.