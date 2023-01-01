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Nes‪t‬

Nes‪t‬

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Вебсайт: store.google.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Увійдіть у програму Nest у веб-переглядачі за допомогою облікового запису Google або неперенесеного облікового запису Nest. Підключіть Nest Thermostats, Nest Cams, Nest Doorbell або пристрої Nest і додайте Nest Aware до одного чи кількох пристроїв.

Вебсайт: store.google.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Nes‪t‬». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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