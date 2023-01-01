Найбільш відвідуваний чеський інтернет-портал, який пропонує пошукову систему, електронну пошту, актуальні новини, прогноз погоди та корисні посилання. Seznam.cz – веб-портал і пошукова система в Чеській Республіці. Заснований у 1996 році Іво Лукачовичем у Празі як перший веб-портал у Чеській Республіці.

Вебсайт: seznam.cz

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