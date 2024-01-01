WebCrawler

WebCrawler

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Вебсайт: webcrawler.com

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WebCrawler — це пошукова система та одна з найстаріших пошукових систем, що збереглися в Інтернеті. Багато років він працював як метапошукова система. WebCrawler була першою веб-пошуковою системою, яка забезпечувала повнотекстовий пошук.

Вебсайт: webcrawler.com

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