Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SenseCheck» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

The SenseCheck platform gives you objective feedback on your marketing material from our huge panel of experienced professionals. An external perspective that helps you improve your results and avoid expensive failure. Get feedback on any material, eg Websites, Landing Pages, Emails, Ads, Social Media, Display Stands, or Brochures. A helpful second opinion before you spend your precious budget. Just upload your idea, it gets reviewed by 5 panel members and you get back a confidential report by email. What’s more, become a member and give other people reviews to save money and get free tests.

Категорії :

Вебсайт: sensecheck.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SenseCheck». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.