Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sendsei» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Sendsei — це платформа для обміну повідомленнями, яка надає потужність штучного інтелекту, автоматизації та великих даних кожному бізнесу, великому чи малому.

Вебсайт: sendsei.app

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