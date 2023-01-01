Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sendloop» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Sendloop is a marketing tools that automates email marketing to help small businesses grow. No more complex email marketing. Sendloop is the easiest email marketing service. Setup your account in seconds and start sending awesome emails in just a few minutes.

Категорії :

Вебсайт: sendloop.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sendloop». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.