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SAP Concur

SAP Concur

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Вебсайт: concursolutions.com

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SAP Concur (раніше Concur Technologies) — американська компанія SaaS, яка надає підприємствам послуги з управління подорожами та витратами. Штаб-квартира знаходиться в Белв'ю, штат Вашингтон. SAP SE погодилася придбати Concur Technologies у вересні 2014 року за 8,3 мільярда доларів. Угода була завершена в грудні 2014 року.

Вебсайт: concursolutions.com

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