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SalonInteractive

SalonInteractive

saloninteractive.com

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

SalonInteractive дає можливість професіоналам краси розвивати свій бізнес за допомогою рішень Інтернет-магазину, маркетингу та електронної пошти. Рекомендуйте продукти, збільшуйте роздрібні продажі та заробляйте більше комісійних за допомогою наших потужних інструментів.

Вебсайт: saloninteractive.com

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