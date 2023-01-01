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Rudaw

Rudaw

rudaw.net

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Rudaw Media Network — це незалежна курдська медіагрупа, яка представляє свої роботи в галузі аудіовізуальних медіа (паперових, аудіо, кольорових та електронних).

Вебсайт: rudaw.net

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