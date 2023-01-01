Інтернет-магазини та онлайн-замовлення молочних продуктів, червоного м’яса, фруктів і овочів, а також харчових продуктів у гіперстарах і онлайн-гіпермаркетах у Тегерані та Гіперстар Карадж (Ecomal), Ісфахані та Кумі. Інтернет-супермаркет Snap Market

Вебсайт: snapp.market

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Snapp! Market». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.