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Fastdic

Fastdic

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Вебсайт: fastdic.com

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fastdic, онлайн-словник і перекладач з англійської на фарсі та швидкий словник з фарсі на англійську з голосовою вимовою та програмним забезпеченням для Android - iPhone - iPad

Вебсайт: fastdic.com

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