Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Resonance» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Resonance is an AI-driven platform that maximizes NRR through in-product upsells and expansion. Effortlessly maximize net revenue retention. Unlock millions in ARR by delivering targeted in-product experiences that optimally upsell, expand, and retain customers. It takes minutes with low or no code.

Вебсайт: useresonance.com

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