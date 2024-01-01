redirection.io — провідний інструмент для перенаправлення та оптимізації SEO. Після встановлення на веб-сайті redirection.io дозволяє своїм менеджерам з маркетингу або SEO аналізувати проблеми трафіку та налаштовувати правила перенаправлення для виправлення помилок HTTP. Він також може допомогти виправити метатеги HTML (заголовок, опис, теги opengraph тощо) і виявляється неперевершеним у забезпеченні ефективної роботи веб-сайту. Якщо ви не впевнені, скільки разів ваші користувачі отримують помилку 404, або не маєте простого способу їх виправити, тоді redirection.io, мабуть, гарне рішення для вас!

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Вебсайт: redirection.io

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