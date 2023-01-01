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Recruiterflow

Recruiterflow

recruiterflow.com

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Recruiterflow — це сучасне програмне забезпечення для відстеження кандидатів і CRM, вбудоване в одне ціле. Recruiterflow містить такі функції, як розширення Chrome для пошуку в один клік, автоматизовані послідовності електронних листів, інтеграція дощок вакансій і співпраця, щоб допомогти вам відстежувати процес найму від кінця до кінця. Компанії, що швидко розвиваються, як-от Instamojo, Fusioncharts, OLR, а також стартапи з YCombinator і 500startups використовують Recruiterflow, щоб знайти талантів і спростити процес найму.

Вебсайт: recruiterflow.com

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