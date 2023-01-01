Recall дозволяє підсумовувати та зберігати будь-який онлайн-контент у вашій особистій базі знань. За допомогою Recall ви можете підсумовувати відео YouTube, дописи в блогах, PDF-файли, статті чи будь-який інший онлайн-вміст.

Вебсайт: getrecall.ai

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