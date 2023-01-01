WebCatalog
Proust

Proust

proust.app

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Proust» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Отримайте точні транскрипції своїх улюблених відео YouTube за допомогою Proust. Наш простий у використанні інструмент транскрипції дозволяє швидко й легко транскрибувати будь-яке відео YouTube і зберігати транскрипцію для подальшого використання. За допомогою Proust ви можете підвищити доступність свого відеовмісту та полегшити глядачам слідкувати та розуміти ваше повідомлення.

Вебсайт: proust.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Proust». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Speechnotes

Speechnotes

speechnotes.co

Wisdolia

Wisdolia

wisdolia.com

Motionbear

Motionbear

motionbear.io

Scribewave

Scribewave

scribewave.com

WowTo

WowTo

wowto.ai

Recall

Recall

getrecall.ai

Swipebucket

Swipebucket

swipebucket.io

Nightbot

Nightbot

nightbot.tv

Beey

Beey

beey.io

Cockatoo

Cockatoo

cockatoo.com

ChatTube

ChatTube

chattube.io

Verbit

Verbit

verbit.co

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності