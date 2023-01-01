WebCatalog
RealWear Cloud

RealWear Cloud

realwear.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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Залучайте, розширюйте можливості та покращуйте сучасного промислового працівника за допомогою накладних дисплеїв #AssistedReality, створених для найсуворіших робочих місць.

Вебсайт: realwear.com

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