Безсерверна база даних, створена для сучасного розвитку 🦋

Вебсайт: xata.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Xata». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.