Програмне забезпечення та додаток для управління будівництвом від Raken є найпростішим рішенням для створення щоденних звітів, карток часу, бесід із набором інструментів та аналізу. Спробуйте сьогодні!

Вебсайт: rakenapp.com

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