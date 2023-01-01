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Quip

Quip

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Вебсайт: quip.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Quip — це документи, електронні таблиці та чат для спільної роботи в реальному часі, вбудовані в Salesforce для трансформації будь-якого бізнес-процесу.

Вебсайт: quip.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Quip». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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