Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Quip» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Quip — це документи, електронні таблиці та чат для спільної роботи в реальному часі, вбудовані в Salesforce для трансформації будь-якого бізнес-процесу.

Вебсайт: quip.com

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