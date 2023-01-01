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Zulip

Zulip

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Вебсайт: zulip.com

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Zulip — це програмне забезпечення для чату та спільної роботи з відкритим кодом, створене Джесікою Маккеллар і Тімом Ебботом у 2012 році.

Вебсайт: zulip.com

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