Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zulip» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Zulip — це програмне забезпечення для чату та спільної роботи з відкритим кодом, створене Джесікою Маккеллар і Тімом Ебботом у 2012 році.

Вебсайт: zulip.com

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