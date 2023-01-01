Транслюйте пряме телебачення у своєму браузері. Немає плати. Ви можете дивитися телевізійні станції США, пов’язані з мережами NBC, CBS, ABC, PBS, Fox і CW. Puffer добре працює в браузерах Chrome, Firefox, Edge та Opera, на комп’ютері, телефоні чи планшеті Android. Puffer не працює на iPhone, iPad або в браузері Safari. Puffer — дослідницький проект на факультеті комп’ютерних наук Стенфордського університету.

Вебсайт: puffer.stanford.edu

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Puffer». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.