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Puffer

Puffer

puffer.stanford.edu

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Транслюйте пряме телебачення у своєму браузері. Немає плати. Ви можете дивитися телевізійні станції США, пов’язані з мережами NBC, CBS, ABC, PBS, Fox і CW. Puffer добре працює в браузерах Chrome, Firefox, Edge та Opera, на комп’ютері, телефоні чи планшеті Android. Puffer не працює на iPhone, iPad або в браузері Safari. Puffer — дослідницький проект на факультеті комп’ютерних наук Стенфордського університету.

Вебсайт: puffer.stanford.edu

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Puffer». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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