WebCatalog
Stanford Daily

Stanford Daily

stanforddaily.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Stanford Daily» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Stanford Daily — це незалежна студентська газета Стенфордського університету. Висвітлення останніх новин, спорту, мистецтва тощо.

Вебсайт: stanforddaily.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Stanford Daily». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Daily Herald

Daily Herald

dailyherald.com

Vanguard News

Vanguard News

vanguardngr.com

The Daily Telegraph

The Daily Telegraph

dailytelegraph.com.au

New York Daily News

New York Daily News

nydailynews.com

The Dallas Morning News

The Dallas Morning News

dallasnews.com

Investor's Business Daily

Investor's Business Daily

investors.com

Honolulu Star-Advertiser

Honolulu Star-Advertiser

staradvertiser.com

Los Angeles Daily News

Los Angeles Daily News

dailynews.com

The Hindu

The Hindu

thehindu.com

Firstpost

Firstpost

firstpost.com

Salt Lake Tribune

Salt Lake Tribune

sltrib.com

The Daily Dot

The Daily Dot

dailydot.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності