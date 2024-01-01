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Power Personas

Power Personas

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Вебсайт: powerpersonas.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Power Personas — це платформа поведінкової сегментації та персоналізації на основі штучного інтелекту, яка спрощує створення ICP і персонажів покупців, які автоматично показують вам, як узгодити свій вміст, повідомлення та брендинг із вашими клієнтами, щоб мати більший вплив. Незалежно від того, націлюєтеся ви на один тип клієнтів чи на кілька когорт, наші науково обґрунтовані, орієнтовані на людину рекомендації допоможуть майже кожному у вашій команді.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для персоналізації

Вебсайт: powerpersonas.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Power Personas». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

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