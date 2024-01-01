Power Personas — це платформа поведінкової сегментації та персоналізації на основі штучного інтелекту, яка спрощує створення ICP і персонажів покупців, які автоматично показують вам, як узгодити свій вміст, повідомлення та брендинг із вашими клієнтами, щоб мати більший вплив. Незалежно від того, націлюєтеся ви на один тип клієнтів чи на кілька когорт, наші науково обґрунтовані, орієнтовані на людину рекомендації допоможуть майже кожному у вашій команді.

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Вебсайт: powerpersonas.com

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