Видалення фону зображення без настирливих підписок. Чудова якість за незначну ціну. І повністю безкоштовно під час бета-версії.

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