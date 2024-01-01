Glasses Gone

Glasses Gone

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Вебсайт: glassesgone.com

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Glasses Gone — це інструмент штучного інтелекту, призначений для ретушування портретних фотографій, зокрема зосереджуючись на видаленні окулярів з обличчя об’єкта зйомки. Використовуючи технологію AI, інструмент обіцяє швидке та ефективне зняття окулярів лише за кілька хвилин. Для досягнення оптимальних результатів користувачам рекомендується завантажувати портретні фотографії, на яких об’єкти дивляться прямо перед собою, оскільки це підвищить точність процесу зняття окулярів. Також рекомендується вибирати фотографії, де кольори рамки прості та чітко визначені для кращої якості. Однак зауважте, що чіткі рамки або рамки з візерунками можуть не дати задовільних результатів. Інструмент надає опцію кадрування квадратної форми, що дозволяє користувачам налаштовувати та переміщувати рамку кадрування після завантаження своїх зображень, щоб остаточний результат був у квадратному форматі. Крім того, до зняття окулярів, Glasses Gone стверджує, що пропонує гарантію повернення грошей, якщо користувачі вважають результат незадовільним. Для подальшого покращення якості відретушованих зображень інструмент пропонує використовувати додаткові безкоштовні інструменти, такі як clipdrop, щоб очистити залишки артефактів. Glasses Gone – це послуга, яку надає GLASSES.GONE та регулюється її Умовами використання та Політикою конфіденційності. .

Вебсайт: glassesgone.com

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