Pixabay.com — це веб-сайт для обміну цифровими фотографіями, ілюстраціями, векторною графікою, відеоматеріалами та музикою за ліцензією Pixybay. Станом на листопад 2017 року Pixabay пропонує понад 1 188 454 безкоштовних фотографій, ілюстрацій, векторів і відео. 9 січня 2019 року Pixabay змінив свою стару ліцензію на весь сайт для всіх завантажень з Creative Commons CC0 на ліцензію Pixabay, яка не відповідає вимогам щодо ліцензування безкоштовного вмісту. для Wikimedia Commons та подібних платформ. У листопаді 2018 року Canva придбала Pixabay разом із Pexels.

Вебсайт: pixabay.com

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