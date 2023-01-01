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Pixabay

Pixabay

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Вебсайт: pixabay.com

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Pixabay.com — це веб-сайт для обміну цифровими фотографіями, ілюстраціями, векторною графікою, відеоматеріалами та музикою за ліцензією Pixybay. Станом на листопад 2017 року Pixabay пропонує понад 1 188 454 безкоштовних фотографій, ілюстрацій, векторів і відео. 9 січня 2019 року Pixabay змінив свою стару ліцензію на весь сайт для всіх завантажень з Creative Commons CC0 на ліцензію Pixabay, яка не відповідає вимогам щодо ліцензування безкоштовного вмісту. для Wikimedia Commons та подібних платформ. У листопаді 2018 року Canva придбала Pixabay разом із Pexels.

Вебсайт: pixabay.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pixabay». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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