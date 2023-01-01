Unsplash — це веб-сайт, призначений для обміну стоковими фотографіями за ліцензією Unsplash. Веб-сайт нараховує понад 207 000 фотографів, які створюють понад 17 мільярдів фотографій на місяць у своїй зростаючій бібліотеці з понад 2 мільйонів фотографій. Forbes, Entrepreneur Magazine, CNET, Medium і The Next Web назвали Unsplash одним із провідних фотосайтів у світі. Unsplash дозволяє фотографам завантажувати фотографії на свій веб-сайт, які потім курує команда фоторедакторів. Дозволені умови авторського права на його фотографії призвели до того, що Unsplash став одним із найбільших постачальників фотографій в Інтернеті, а фотографії його учасників часто з’являються в статтях. Тим не менш, їхнє рішення припинити використання «нульової» ліцензії Creative Commons у 2017 році викликало критику, оскільки з Commons було вилучено близько 200 000 зображень. Ліцензія Unsplash несумісна з ліцензіями Creative Commons, що запобігає використанню на таких сайтах, як Wikipedia. У лютому 2018 року Unsplash змінила свої ліцензійні умови, щоб обмежити продаж фотографій без попереднього оновлення, модифікації чи іншого включення нових творчих елементів у фотографії, заборонивши продаж незмінених копій, включаючи продаж фотографій у вигляді друку або друку на фізичних товарах. У грудні У 2019 році було запущено Unsplash for Brands, де рекламодавці можуть ділитися брендованими зображеннями на Unsplash.

Вебсайт: unsplash.com

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