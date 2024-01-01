Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «PerkSpot» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

PerkSpot is the trusted platform that puts money back into your employees’ pockets. We source the most exclusive and personalized discounts, savings, and rewards that employees actually want. Our managed discount and reward experience brings it together so that it’s as easy and inexpensive as it is impactful for you.

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Вебсайт: perkspot.com

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