Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Peakon» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Peakon — це платформа успіху співробітників, яка перетворює відгуки на ідеї, які ви можете використати в роботі.

Вебсайт: peakon.com

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